РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 мар. Представитель комплексной спортивной школы олимпийского резерва Люберец Арцуни Хачатрян выиграл первое место на первенстве ЦФО России по боксу среди юниоров, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Соревнования проходили в Суздали среди юниоров 17-18 лет. Всего участвовали более 120 боксеров.

«Боксер комплексной спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы Арцуни Хачатрян занял 1 место в весовой категории до 54 кг и получил право участвовать в первенстве России по боксу. Поздравляем спортсмена и его тренера Евгения Кацнельсона», - сказал Ружицкий.