РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 мар. Депутат совета депутатов в Люберцах от «Единой России» Дмитрий Крестинин, Дмитрий Сухов и Алексей Симоненко в преддверии 8 Марта поздравили женские коллективы медучреждений, предприятий ЖКХ и общественных организаций горокруга, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«По поручению главы городского округа Люберцы, секретаря местного отделения партии Владимира Ружицкого и председателя Совета депутатов Сергея Антонова передали сладкие подарки женщинам, находящимся в праздничные дни на своих рабочих местах. Посетили коллективы ЖЭУ 6, 7 и 8, а также – ковидный госпиталь, расположенный в ФОКе на улице 8 Марта, и поликлинику №4», - сказал Крестинин.

Он уточнил, что работать в праздничный день были вынуждены представительницы незаменимых профессий – медики и работники сферы ЖКХ. Сюда депутат передал 75 тортов.

«Очень ценим наших женщин – их мудрость, их готовность помочь, самоотверженность. Мы постарались создать для них праздничное настроение. Чтобы те из них, кто свой главный праздник отмечает не дома, почувствовали заботу и внимание к себе», - добавил Крестинин.

Порядка 200 сладких подарков вручили в активы общества инвалидов и совета ветеранов Люберец.