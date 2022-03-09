РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 мар. Спортсмены из городского округа Люберцы выиграли 5 медалей на соревнованиях Открытого кубка Федерации самбо Подмосковья, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Состязания проходили в Мытищах. Всего участвовали 550 спортсменов 2008-2009 и 2010-2011 годов рождения из Московской, Владимирской, Саратовской, Ярославской, Ивановской областей, Санкт-Петербурга и Москвы.

Соревнования открыл министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

«Команда Федерации самбо Люберец продемонстрировала достойную борьбу и показала достойные результаты. Первое место – у Никиты Ординцова (в/к до 55 кг) и Егора Диковицкого (в/к до 54 кг), второе – у Льва Евстифеева (в/к до 42 кг), третье – у Ярослава Сырфа (в/к до 65 кг) и Матвея Сарычева (в/к +65 кг). Поздравляем спортсменов и их тренеров», – сказал Ружицкий.