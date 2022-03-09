РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 мар. В поселке Томилино городского округа Люберцы в рамках всероссийской акции «8 Марта – в каждый дом» двум 14-летним жительницами торжественно вручили их первые паспорта, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Люберецкое».

Документ вручили начальник миграционного пункта №4 отдела по вопросам миграции ведомства майор полиции Николай Топильский и представитель Общественного совета при МУ МВД Алексей Фураев.

Также девушкам подарили цветы.