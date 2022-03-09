РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 мар. Жителей городского округа Люберцы просят не использовать для катания стихийные горки возле железнодорожных путей и спуски с деревьями, сообщили в территориальном управлении ГКУ МО «Мособлпожспас».

Родителей просят проводить профилактические беседы с детьми об опасности использования склонов для катания. В случае экстренных ситуаций необходимо звонить в 112.

Спасатели регулярно проводят мониторинг территории и огораживают опасные горки.