РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 мар. На территории городского округа Люберцы по 13 марта госавтоинспекторы в ходе рейдов проверят соблюдение правил перевозки опасных грузов, сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Оперативно-профилактическое мероприятие «Опасный груз» проводится с 7 марта.

Опасным грузом считаются вещества, изделия или отходы производственной или иной хозяйственной деятельности, которые при перевозке могут создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей среде или повредить материальные ценности.

Сотрудники Госавтоинспекции обратят внимание на техническое состояние транспорта, соблюдение режима труда и отдыха водителями и наличие документов.

За неправильную перевозку опасных грузов водителям грозит административное наказание по ст. 12.21 КоАП РФ, прим. 2.