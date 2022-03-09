РИАМО - 9 мар. Мужчина 1963 г.р. нанес смертельное ножевое ранение знакомому 1993 г.р. во время ссоры в подмосковном Ногинске, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Труп мужчины с проникающим колото-резаным ранением обнаружили на Магистральной улице в Ногинске днем 8 марта.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого – знакомого погибшего.

На допросе мужчина рассказал, что ударил знакомого ножом в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.