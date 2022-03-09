РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 мар. Люберецкие спасатели обратились к жителям с просьбой не выходить на лед водоемов в связи с таянием снега, сообщил представитель территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас».

Спасатели продолжают контролировать толщину льда на водных объектах Подмосковья. Лед на весеннем солнце начинает таять в связи с потеплением. Особое внимание просят уделять безопасности юных горожан. Родителей просят проводить профилактические беседы с детьми.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.