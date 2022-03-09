РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 мар. До 13 марта сотрудники ГИБДД Люберец будут проводить в округе рейд «Нетрезвый водитель» и проверят автомобилистов на трезвость в целях профилактики нарушения правил дорожного движения, сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Водителям напоминают, что за управление транспорта в состоянии опьянения предусмотрен административный штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет. Такое же наказание грозит за отказ проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ.

Информацию о водителях, управляющих транспортом в нетрезвом состоянии, необходимо сообщать по телефону 112 или по телефону дежурной части ОГИБДД: 8(495)501-25-83.