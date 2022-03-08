РИАМО - 8 мар. Более 40 команд из Московской области, Москвы, Липецка, Ульяновска и других регионов России приняли участие в турнире по понд-хоккею в формате «4 на 4» в Красногорске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Поклонники данной разновидности хоккея сразились друг с другом на льду стадиона «Зоркий». Соревнования состоялись 7 марта. Игры проходили одновременно на 8 площадках.

Первое место заняла команда «Бутырка» из Москвы, серебро у еще одного столичного коллектива — «Лидер», 3-е место заняли красногорские хоккеисты из команды Ice hockey masters.

Среди звездных участников турнира действующие и бывшие профессиональные хоккеисты: самый результативный белорусский нападающий в истории НХЛ, игравший за 5 топ-клубов Лиги Михаил Грабовский, двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков, обладатель Кубка Гагарина, действующий игрок клуба КХЛ «Куньлунь» Денис Осипов, двукратный обладатель Кубка Гагарина Рафаэль Батыршин, экс-игрок минского «Динамо» и сборной Белоруссии Андрей Степанов, экс-игрок 3 клубов КХЛ Антон Королев.

Также в турнире поучаствовали известные хоккейные блогеры: Ярослав Кузьмичев, Константин Рякин, Дмитрий Козлов и другие.

«Спасибо всем, что откликнулись на наше предложение и собрались на этом уникальном турнире. Всем участникам желаю хорошего настроения и, конечно, обойтись без травм. Давайте сделаем этот праздник спорта традиционным!» – добавил министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов.

Все участники соревнований были награждены специальными призами и памятными подарками.

Во время проведения мероприятия на территории стадиона «Зоркий» была организована специальная лаунж-зона, где все желающие могли согреться, отдохнуть и подкрепиться. Также была подготовлена специальная развлекательная программа.