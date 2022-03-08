РИАМО - 8 мар. В Сети появились новые кадры боевого применения ударных вертолетов Ка-52, их опубликовало министерство обороны России, сообщает Газета.ru.

Полеты вертолетов проводились в основном на малой высоте и в сложных метеоусловиях. В рамках операции при помощи противотанковых управляемых ракет были уничтожены зенитная установка и бронетехника. Удары были нанесены точно в цель.

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Россия столкнулась с беспрецедентным давлением Запада после начала спецоперации. Некоторые компании заявили о прекращении сотрудничества и об остановке своих производств в РФ.

В поддержку спецоперации российских вооруженных сил по демилитаризации и денацификации Украины ранее выступили ректоры университетов, деятели культуры, блогеры, спортсмены и другие лидеры общественного мнения.

Применение вертолетов Ка‑52. ВИДЕО>>