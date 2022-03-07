РИАМО - 7 мар. Культурно-досуговый центр «Заря» в городском округе Балашиха будет капитально отремонтирован. Также там проведут техническое переоснащение, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Извещение об открытом конкурсе в электронной форме опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Учреждение расположено по адресу: городской округ Балашиха, микрорайон Заря, улица Ленина, дом №6.

Проектирование и строительство объекта ведется по госпрограмме Московской области «Культура». Финансирование работ ведется из средств бюджета региона и муниципалитета.

Окончание капитального ремонта запланировано на 2023 год.