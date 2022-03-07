РИАМО - 7 мар. Комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал закупку на проектирование и строительство школы на 11,1 тыс. учеников в городском округе Истра, сообщает пресс-служба ведомства.

Извещение о проведении открытого конкурса опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Победителю конкурса предстоит подготовить проектную и рабочую документацию, построить школу и поставить необходимое для ее работы оборудование.

Учреждение будет расположено в селе Павловская Слобода. Его проектирование и строительство осуществляется по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджетов Московской области и муниципалитета.

Завершение строительства школы запланировано на 2024 год.

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