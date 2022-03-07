РИАМО - 7 мар. На этой неделе в Московском регионе ожидается повышенное давление без существенных осадков и до плюс 2 градусов на выходных, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Атмосферное давление будет повышаться и в течение недели будет существенно выше средних многолетних значений. <…> Обойдется без осадков, переменная облачность, время от времени будет появляться солнце», – заявил Синенков.

По его словам, предстоящей ночью температура воздуха составит от минус 6 до минус 4 градусов в Москве, от минус 8 до минус 3 градусов по области. Днем во вторник 8 марта в столице ожидается минус 5 – минус 3 градуса в Москве, по области от минус 7 до минус 2 градусов. Атмосферное давление повысится до 752 мм рт. ст. Температурный режим будет ниже нормы.

«В среду мы ожидаем в дневные часы максимально минус 7, в ночные часы минус 12-13. Такая же погода сохранится в четверг», – отметил Синенков.

По его словам, начиная с пятницы, в регионе ожидается потепление. С северо-запада придет теплый атмосферный фронт. В пятницу в дневные часы ожидается кратковременный снег и до минус 3 градусов. В субботу и воскресенье ожидается потепление до плюс 1 – плюс 2 градусов.

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