РИАМО - 7 мар. В аэропорту Шереметьево состоялась встреча паралимпийской сборной РФ, среди которых 19 спортсменов из Московской области. Болельщики приветствовали атлетов поддерживающими плакатами и цветами, как настоящих героев, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

2 марта было принято решение о недопуске российских спортсменов до участия в Паралимпиаде, которая должна пройти в Пекине. Национальные паралимпийские комитеты большинства стран выступили против участия России и Белоруссии в соревнованиях.

Паралимпийцы РФ вернулись из Пекина, так и не начав выступать на важнейшем событии в мире адаптивного спорта. Спортсмены незаслуженно оказались в непростой ситуации и нуждаются в максимальной поддержке на всех уровнях.

В воздушной гавани параатлетов приветствовали министр спорта РФ Олег Матыцин, помощник российского президента Игорь Левитин, и.о президента Паралимпийского комитета страны Павел Рожков.

Подмосковных атлетов встретили министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов, представители Центра паралимпийских, сурдлимпийских и неолимпийских видов спорта Московской области.

«Однозначно, наши ребята заслужили такую встречу. Они в любом случае для нас герои. Игры в Пекине оказались абсолютно несправедливо политизированы. Я считаю, что такое отношение, тем более к паралимпийскому спорту, неприемлемо. Сборная вернулась на Родину, в том числе 19 подмосковных спортсменов», – сказал Абаренов.

Он добавил, что в стране принято решение о проведении специальных соревнований в Ханты-Мансийске. Там атлеты получат заслуженные награды.

«Я желаю всем спортсменам держаться. Уверен, что Россия и, конечно, Московская область, поддержит наших спортсменов на достойном уровне», - отметил министр физической культуры и спорта Подмосковья.

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