РИАМО - 6 мар. Во второй половине марта в Московском регионе по ночам столбики термометров будут колебаться около 0 градусов, а днем ожидается температура до плюс 10, сообщается на сайте «Метеовести».

Также прогнозируется солнечная погода, которая будет опережать климатический календарь на 2 недели.

При такой погоде снег в регионе станет интенсивно таять. Высота сугробов будет меньше 10 см.

На следующей неделе в Подмосковье и Москве прогнозируется ультраполярное вторжение. Температура по ночам может опуститься до минус 18 градусов. К выходным ожидается потепление.

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