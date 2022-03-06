РИАМО - 6 мар. Сейчас важно единство и помощь братскому народу, не нужно слушать различные провокации о спецоперации РФ на Украине, сообщил директор МБУ молодежный центр «Возрождение» Солнечногорска Евгений Кузнецов.
РФ начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Она направлена на освобождение населения ЛДНР, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.
«Для каждого Украина – это личное. Друзья, родственники… Восемь лет жители Донбасса находились под обстрелами украинских военных. Цель операции, которую объявил наш президент, – защитить братский народ от геноцида со стороны киевского режима», - написал Кузнецов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Он отметил, что жителям Донбасса не на кого больше надеяться.
По его словам, люди, которые живут на Донбассе, не виноваты, что их государство проводит такую политику.
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