РИАМО - 6 мар. Президент США Джо Байден оговорился, перепутав Украину и Россию. Он сообщил, что президент РФ Владимир Путин «вторгся в Россию», сообщает Газета.ru.

«Что происходит на международном уровне? Как вы знаете, Путин решил вторгнуться в Россию. Как мы до этого дошли? Такого не было со времен Второй мировой войны», — сказал глава Америки в интервью, фрагмент которого опубликован в YouTube.

Следует полагать, что Байден перепутал Россию с Украиной, где сейчас идет спецоперация.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по освобождению населения Донбасса. Также она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.

Президент России выразил уверенность, что задачи спецоперации на Украине будут выполнены>>