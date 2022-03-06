РИАМО - 6 мар. В столичном районе Чертаново Северное создадут локальный рекреационный центр, там обновят детский парк и обустроят спортивный кластер, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Работы пройдут по просьбам местных жителей в рамках сохранения и восстановления природно-исторического парка «Битцевский лес».

В детском парке в Сумском проезде планируют создать игровую зону из нескольких площадок для детей разного возраста, выделить зону для пикников, обустроить семейное кафе и установить общественные туалеты.

В составе спортивного кластера появится скейт-парк, площадки для игры в баскетбол, волейбол и футбол. Кроме того, планируют обустроить теннисные корты и площадку для выгула собак, провести озеленение.

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