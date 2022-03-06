РИАМО - 6 мар. В столичном районе Чертаново Северное создадут локальный рекреационный центр, там обновят детский парк и обустроят спортивный кластер, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Работы пройдут по просьбам местных жителей в рамках сохранения и восстановления природно-исторического парка «Битцевский лес».
В детском парке в Сумском проезде планируют создать игровую зону из нескольких площадок для детей разного возраста, выделить зону для пикников, обустроить семейное кафе и установить общественные туалеты.
В составе спортивного кластера появится скейт-парк, площадки для игры в баскетбол, волейбол и футбол. Кроме того, планируют обустроить теннисные корты и площадку для выгула собак, провести озеленение.
Переулки Арбата и Хамовников благоустроят в Москве в 2022 г>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии