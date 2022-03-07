РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 мар. Турнир по понд-хоккею проведут в понедельник на стадионе «Зоркий» в подмосковном Красногорске, сообщается в Telegram-канале администрации горокруга.

Это молодой вид спорта, где в составе «4 на 4» объединяются любители погонять шайбу, а ворота остаются без вратаря.

Будет работать 8 площадок, на которых встретятся 48 команд из Подмосковья, Москвы, Липецка, Ульяновска и других регионов. Звездные гости турнира - бывшие профессиональные хоккеисты КХЛ и известные спортивные блогеры: Ярослав Кузьмичев, Константин Рякин, Никита Попугаев и Дмитрий Козлов.

В понд-хоккее нет места силовым ударам, здесь допустимо только мастерство дриблинга и слаженная работа всей команды.

Он служит для популяризации и доступности хоккея для любительских команд.

Участников ждут призы и подарки, полевая кухня и специальная развлекательная программа.

Начало в 10:00. Адрес стадиона: Красногорск, улица Пионерская, дом № 31.