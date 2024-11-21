Зимняя спецтехника и сотрудники ЖКХ Дубны перешли на круглосуточное дежурство

В нынешнем зимнем сезоне снег и грязь с тротуаров в Дубне будут убирать с помощью компактных тракторов МТЗ 320. В этом году парк автотехники пополнился сразу на 10 единиц. В их числе те, что переданы в этом году правительством Московской области — это 2 ГАЗели, 2 экскаватора-погрузчика, 2 мини-погрузчика, самосвал, 2 трактора. Также парк техники пополнили 48 ручных роторных снегоуборщиков. Всего в автопарке МБУ «ЖКУ» сейчас — 43 единицы крупногабаритной техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

К снегопадам в этом году подготовились основательно. Вся техника в рабочем состоянии и готова к круглосуточной работе. Во время снегопадов сначала специалисты убирают центральные улицы и подъезды к социальным объектам, затем уборка осуществляется на других участках.

«В этом году подходим к зимнему сезону в полной готовности. Служба городского благоустройства МБУ «ЖКУ» отрабатывает оперативно, а с началом снегопадов перешла на круглосуточное дежурство», — сообщил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к зиме требует максимальной собранности ввиду ограниченности сезона. По словам губернатора, в Подмосковье в плане тепло- и электроснабжения ведут большую системную работу.

«Эта работа не первый год идет у нас в Подмосковье. И следующие 3 года она будет еще более заметна — как в рамках региональной и муниципальной программ, так и в рамках концессий с „Газпромом“», — сказал Воробьев.