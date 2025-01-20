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Жителям Подмосковья разъяснили способы обращения по расчетам за ЖКУ

Расчетный центр Московской области напоминает жителям, что решить вопросы по расчетам за ЖКУ можно не только в клиентских офисах «МосОблЕИРЦ», а также по телефону или через онлайн-сервисы, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Для удобства предлагается несколько способов связи:

Личный кабинет и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». Здесь можно передать показания, оплатить счет, направить обращение и документы, проконсультироваться, заказать услуги и т. д. Чтобы задать вопрос или подать заявление, в разделе «Направить обращение» нужно выбрать подходящую тематику и заполнить простую форму, при необходимости приложив фото подтверждающих документов.

Чат-бот Федот на сайте «МосОблЕИРЦ» примет показания счетчиков, сообщит баланс лицевого счета и ответит на вопросы по 130 темам. Чтобы начать диалог, нужно нажать на оранжевый значок чата на главной странице сайта и ввести запрос. Бот отвечает мгновенно и не требует регистрации.

По телефону контактного центра 8 (499) 444-01-00 можно получить информацию по начислениям, передать показания, узнать баланс, заказать услуги.

Все дистанционные сервисы работают ежедневно с 6:00 до 23:00.

Клиентские офисы МосОблЕИРЦ, где можно передать показания, оплатить счет, получить справку, подать заявление или проконсультироваться. На сайте МосОблЕИРЦ указаны адреса и режим работы всех клиентских офисов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.