Жителям Подмосковья разъяснили правила оплаты капремонта

Собственникам квартир в Подмосковье напомнили, кто обязан платить взносы на капитальный ремонт, кто освобожден от этой обязанности и как формируется фонд. Разъяснения о работе системы предоставили в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Взносы на капитальный ремонт по закону обязаны оплачивать собственники помещений. Факт проживания или регистрации в квартире значения не имеет. При продаже жилья накопленные средства переходят новому владельцу вместе с квартирой.

В домах, где часть квартир принадлежит муниципалитету и предоставлена по договорам социального найма, взносы оплачивают органы местного самоуправления.

От уплаты освобождены жители аварийных домов, домов с количеством квартир менее пяти, а также многоквартирных домов, которые не включены в региональную программу капитального ремонта.

Собственники могут выбрать один из двух способов формирования фонда. Первый — счет регионального оператора, когда средства аккумулируются в общем фонде Московской области. Это позволяет ремонтировать дома, которые пока не накопили достаточную сумму, с последующим возвратом средств за счет будущих взносов. В регионе функции оператора выполняет фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

Второй вариант — специальный счет конкретного дома. В этом случае деньги расходуются только на него, а решения о сроках и организации работ принимают сами собственники.

Если жильцы не определились со способом накопления в установленный срок, орган местного самоуправления переводит дом на счет регионального оператора. Это гарантирует проведение капитального ремонта в дальнейшем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.