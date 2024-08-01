Жителям Подмосковья разъяснили, как рассчитывается электроэнергия на нужды МКД

Электроэнергия на общедомовые нужды (ОДН) — это та часть электроэнергии, которая используется для освещения подъездов, холлов, колясочных, помещений консьержей, а также для работы лифтов, домофонов, антенн, насосов и другого оборудования. Корректное понимание и расчет этой категории расходов важны для всех собственников квартир. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Как рассчитываются ОДН?

Если в доме установлен общедомовой счетчик, то расчет производится следующим образом: поставщик или управляющая организация снимает его показания и вычитает из них сумму показаний всех индивидуальных счетчиков. Разница умножается на тариф и распределяется между собственниками пропорционально площади квартир. Например, если площадь квартиры составляет 31,1 кв. метров, общая площадь всех помещений в доме — 2 828,9 кв. метров, на ОДН в месяц потрачено 3 114 кВт ч, а тариф на электроэнергию составляет 7,33 рубля за кВт ч, то плата за ОДН для квартиры составит 250,85 руб.

Если общедомового прибора учета нет, плата за ОДН определяется на основе площади общедомового имущества, площади квартиры, норматива и тарифа. Нормативы потребления варьируются в зависимости от инженерно-технических особенностей домов и составляют от 0,683 до 3,230 кВт*ч.

Как передать показания приборов учета?

Для корректного расчета платы за электроэнергию МосОблЕИРЦ рекомендует своевременно передавать показания приборов учета электроэнергии до 25 числа месяца. Передать показания можно различными способами:

В личном кабинете или через чат-бот на сайте мособлеирц.рф;

В мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

По телефону контактного центра: 8 (499) 444-01-00;

В любом клиентском офисе расчетного центра.

Адреса и режим работы всех клиентских офисов «МосОблЕИРЦ» можно найти ЗДЕСЬ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.