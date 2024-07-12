Жителям Подмосковья рассказали, почему летом отключают горячую воду

Летом многие жители многоквартирных домов сталкиваются с отключением горячей воды на регламентное техническое обслуживание. Ежегодное отключение требуется для обеспечения жителей теплом в зимнее время и снижения риска аварий в отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Именно летом проводятся проверки и ремонт в централизованной системе теплоснабжения, что позволяет поддерживать систему в хорошем состоянии.

Срок планового отключения в регионе составляет не более 14 календарных дней.

Однако этот временной интервал может быть сокращен или увеличен. В новых районах с современными сетями и обновленными тепловыми пунктами период отключения ГВС сокращается до минимально необходимого для проведения работ. Также в некоторых районах период отключения может быть продлен из-за неожиданных прорывов и аварий.

В случае задержки в подаче горячего водоснабжения рекомендовано сообщить в свою управляющую компанию.

Если меры не привели к результатам, то стоит обратиться в министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Кроме того, возможно оформить перерасчет за необоснованные перерывы в подаче воды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с главами округов и областным правительством подготовку коммунальных систем к зиме. Он отметил, что работы и плановое отключение горячей воды начались с весны.

«Задача, чтобы отключения были максимум в течение двух недель, а лучше — десяти дней. Очень важно внести ясность для жителей: когда и где мы отключаем. Для этого у нас есть в том числе интерактивная карта коммунальных услуг», — отметил глава региона.