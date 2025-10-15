Жителям Подмосковья рассказали об обязанностях консьержа в МКД
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Консьерж — специалист, отвечающий за порядок и безопасность в многоквартирном доме. Его обязанности определяются на общем собрании собственников жилья и закрепляются в должностной инструкции. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.
Главные задачи:
- контроль доступа в подъезд;
- поддержание чистоты в местах общего пользования;
- прием корреспонденции;
- хранение ключей от технических помещений;
- оперативное взаимодействие с коммунальными службами.
Дополнительно по просьбе жителей консьерж может:
- принимать и хранить посылки не содержащие ценные вещи;
- помогать с доставкой;
- организовывать парковку;
- выполнять другие поручения жильцов.
Расходы на содержание консъержа распределяются между всеми собственниками жилья. Размер оплаты определяется на общем собрании и включается в квитанцию за содержание жилья. При этом жилищно-коммунальной такая услуга не считается.
Все действия консьержа фиксируются в специальном журнале. Сотрудник обязан соблюдать конфиденциальность информации о жильцах.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил особое внимание на программу подготовки домов и сетей к зиме.
«Мы имеем контакты со всеми главами, где идут наиболее масштабные работы по модернизации системы ЖКХ. Приятно, что наши партнеры — „Газпром“ — прибавили в работе, прибавили заметно», — подчеркнул Воробьев.