сегодня в 19:22

Жителям Подмосковья рассказали об обязанностях консьержа в МКД

Консьерж — специалист, отвечающий за порядок и безопасность в многоквартирном доме. Его обязанности определяются на общем собрании собственников жилья и закрепляются в должностной инструкции. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Главные задачи:

контроль доступа в подъезд;

поддержание чистоты в местах общего пользования;

прием корреспонденции;

хранение ключей от технических помещений;

оперативное взаимодействие с коммунальными службами.

Дополнительно по просьбе жителей консьерж может:

принимать и хранить посылки не содержащие ценные вещи;

помогать с доставкой;

организовывать парковку;

выполнять другие поручения жильцов.

Расходы на содержание консъержа распределяются между всеми собственниками жилья. Размер оплаты определяется на общем собрании и включается в квитанцию за содержание жилья. При этом жилищно-коммунальной такая услуга не считается.

Все действия консьержа фиксируются в специальном журнале. Сотрудник обязан соблюдать конфиденциальность информации о жильцах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил особое внимание на программу подготовки домов и сетей к зиме.

«Мы имеем контакты со всеми главами, где идут наиболее масштабные работы по модернизации системы ЖКХ. Приятно, что наши партнеры — „Газпром“ — прибавили в работе, прибавили заметно», — подчеркнул Воробьев.