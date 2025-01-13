Жителям Подмосковья рассказали о важности обслуживания кровли после капремонта

После капитального ремонта действует 5-летняя гарантия, поэтому необходимо уделять особое внимание текущему надлежащему обслуживанию кровли после капремонта. Оно включает в себя плановые мероприятия, такие как: очистку кровли от снега, наледи и мусора, а также плановый и внеплановый локальный ремонт в случае повреждений. Так, жителям Подмосковья объяснили важность своевременного обслуживания кровли после капремонта, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Трудности обслуживания кровли зачастую возникают при перепадах температур.

Негативные последствия:

несвоевременная очистка кровли, что приводит к накоплению снега и образованию наледи на карнизах и желобах при повышении температуры;

нарушение температурно-влажностного режима из-за отсутствия теплоизоляции труб центрального отопления или разрушения вентканалов в чердачном помещении, что вызывает появление конденсата, наледи и рост сосулек, а в худшем случае прорыв стояка отопления.

В соответствии с п. 4.6 постановления Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003 г., эксплуатирующая организация должна обеспечивать исправность конструкций чердачного помещения, кровли и водосточной системы. Согласно п. 7 постановления правительства РФ № 290 от 03.04.2013 г., эксплуатирующая организация должна незамедлительно устранять любые нарушения, приводящие к протечкам.

В случае проблем с обслуживанием кровли, рекомендуется обращаться в управляющую организацию или органы жилищного надзора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.