Жителям Подмосковья рассказали о преимуществах своевременных платежей ЖКХ

В большинстве городских округов Подмосковья подходит к концу рекомендованный срок оплаты коммунальных услуг за текущий месяц. Своевременная оплата счетов позволяет избежать лишних расходов и поддерживать стабильную работу ЖКХ-систем. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Почему выгодно платить вовремя:

Платеж будет учтен в срок, и следующая квитанция отразит только текущие начисления.

Те, кто получает льготы и субсидии, смогут воспользоваться ими в полном объеме.

Можно избежать накопления долга, пени, отключений услуг и судебных исков.

Стабильные платежи обеспечивают бесперебойную работу предприятий ЖКХ.

Оплатить коммунальные услуги без комиссии можно несколькими способами:

через личный кабинет на сайте расчетного центра;

в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

с помощью кнопки «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте расчетного центра;

в клиентских офисах расчетного центра.

Бонусы за оплату: при оплате в личном кабинете или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» пользователи могут получить купоны на скидки в рамках программы «Коммунальный бонус». После оплаты откроются десятки предложений в различных категориях, таких как онлайн-гипермаркеты, образование, одежда и обувь, красота и здоровье, бытовая техника и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.