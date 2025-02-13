Жителям Подмосковья рассказали о правилах проведения поверок счетчиков отопления

В среднем межповерочный интервал теплосчетчиков — от 4 до 6 лет. Дату поверки можно узнать в паспорте прибора, личном кабинете или мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Счетчики». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Поверка теплосчетчика выполняется в метрологической лаборатории, процесс включает в себя:

демонтаж и транспортировку устройства;

замену элементов питания и обратную установку с опломбировкой устройства;

составление акта выполненных работ и договор с клиентом;

передачу документов в управляющую компанию или расчетный центр.

Средний срок процедуры — 14 дней. Проверить статус поверки можно введя заводской или инвентарный номер на сайте ФГИС «Аршин» в разделе «Сведения о результатах поверки средств измерений»

При замене прибора следует учитывать, что тепловые счетчики бывают механическими и ультразвуковыми. Они отличаются сроком службы, стоимостью и техническими характеристиками. Выбор зависит от системы отопления и площади помещения.

Получить консультацию по выбору и установке можно на сайте МосОблЕИРЦ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.