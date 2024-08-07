Жителям Подмосковья рассказали, какой должна быть реклама на фасаде МКД

Жильцам многоэтажек Подмосковья рассказали, какой должна быть реклама, чтобы оказаться на фасаде дома. Общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме считаются крыши, несущие, ограждающие конструкции, механическое, электрическое, оборудование, а также фасад дома. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Под наружной рекламой принято понимать размещение сведений, распространяемых исключительно для формирования и поддержания интереса к юридическому или физическому лицу, его товарам и идеям с использованием щитов, стендов, вывесок, электронных табло и проекционного оборудования.

Что сделать, чтобы ваша реклама оказалась на МКД:

Учесть требования к рекламе: она не должна содержать недостоверную и неэтичную информацию, нарушать облик здания и права других лиц.

Соблюсти требования, установленные органами местного самоуправления в Правилах благоустройства конкретного городского округа. При их соблюдении и не превышении размера рекламной конструкции она размещается бесплатно.

Вывеска, которая носит информационные сведения, доведение которых необходимо в соответствии с требованиями законодательства о защите прав потребителей, размещается безвозмездно и не требует согласия собственников помещений в многоквартирном доме.

В иных случаях рекламные конструкции размещаются на фасаде многоквартирного дома только после получения на общем собрании согласия не менее 2/3 от общего числа собственников помещений многоквартирного дома. При этом жильцы вправе взимать плату за размещение наружной рекламы.

Изложенное подтверждается Определением Верховного Суда РФ от 26 июля 2024 г. № 308-ЭС23-25249.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», - сказал Воробьев.