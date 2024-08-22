Жителям Подмосковья рассказали, как заработать на капремонте в МКД

Жители многоквартирных домов часто сталкиваются с вопросом: что делать с демонтированным оборудованием и материалами после проведения капитального ремонта. Будь то трубы, лифты или металлический профлист — все это считается общедомовым имуществом, и вопрос о его дальнейшей судьбе должен обсуждаться с управляющей компанией или уполномоченным представителем собственников. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

«Важно помнить, что грамотная утилизация демонтированных материалов не только помогает поддерживать порядок на придомовой территории, но и приносит реальную пользу дому. Полученные от сдачи металлолома средства могут быть направлены на благоустройство, что позволит улучшить условия жизни всех жильцов», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Пути решения вопроса:

Сдача в металлолом через управляющую компанию. Жители могут поручить своей управляющей компании (УК) сдачу демонтированного оборудования. В этом случае подрядчик передает материалы представителям УК по акту, а она сдает их в металлолом. Полученные средства перечисляются на счет дома и могут быть использованы, например, для благоустройства придомовой территории.

Сдача через подрядчика. Если управляющая компания отказывается принимать оборудование из-за экономической нецелесообразности или отсутствия возможностей, она может поручить подрядчику самостоятельно утилизировать материалы. Вырученные от реализации металлолома средства поступают на счет дома за вычетом расходов на погрузку и транспортировку.

Уполномоченный представитель собственников. Собственники могут выбрать уполномоченного представителя, который будет заниматься вопросами сдачи оборудования в металлолом и распределения полученных средств.

В любом из вариантов важно учитывать необходимость оперативного сбора и вывоза демонтированных материалов. Их длительное хранение на придомовой территории или в местах общего пользования может привести к нарушению санитарных норм и штрафам.

Организация оперативного сбора и вывоза демонтированных материалов — важный шаг, который поможет избежать проблем и использовать средства от реализации металлолома на благо жителей.

Грамотная организация сбора и вывоза демонтированных материалов не только позволит избежать административных штрафов, но и поможет использовать полученные средства на благо жителей, улучшая качество жизни в доме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.