Жителям Подмосковья рассказали, как правильно утилизовать старый электросамокат

Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 15:46

Жители Подмосковья часто оставляют старые электросамокаты в контейнерах для смешанных отходов и бункерах для крупногабаритных предметов. Однако такой способ утилизации не только нерационален, но и вреден для окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Электросамокаты состоят почти целиком из алюминия — ценного вторсырья, подлежащего дальнейшей переработке. Поэтому для экологичной утилизации аппарата следует найти специальные площадки для сбора и утилизации — пункт приема «Мегабак».

Найти ближайшую площадку можно на сайте проекта «Мегабак».

Важно помнить, что при правильном подходе и утилизации они могут получить вторую жизнь и снова послужить полезным инструментом.

Также нужно соблюдать правила безопасности при использовании электросамокатов: надевать шлем, переходить дорогу пешком и не использовать самокат под воздействием алкоголя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.