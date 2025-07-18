Жителям Подмосковья рассказали, как подготовить квартиру к отпуску

Что нужно сделать:

отключить электроприборы — извлечь вилки из розеток всех неработающих устройств. Это сэкономит электроэнергию, а также снизит риск короткого замыкания и возгорания;

перекрыть воду — закрыть вентили на стояках или у счетчиков, чтобы предотвратить протечки и затопление соседей

проверить окна и двери — перед отъездом убедитесь, что окна плотно закрыты, а входная дверь надежна заперта;

навести порядок — вынести мусор, освободить холодильник, если он будет отключен, оставьте раковину чистой;

позаботиться о питомцах и растениях — попросите кого-то из близких или соседей, кто присмотрит за ними на время отсутствия;