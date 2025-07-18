Жителям Подмосковья рассказали, как подготовить квартиру к отпуску
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Лето — время летних отпусков. Чтобы отдых прошел удачно, необходимо также подготовить свою квартиру во избежании неприятных неожиданностей по возвращении, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Что нужно сделать:
- отключить электроприборы — извлечь вилки из розеток всех неработающих устройств. Это сэкономит электроэнергию, а также снизит риск короткого замыкания и возгорания;
- перекрыть воду — закрыть вентили на стояках или у счетчиков, чтобы предотвратить протечки и затопление соседей
- проверить окна и двери — перед отъездом убедитесь, что окна плотно закрыты, а входная дверь надежна заперта;
- навести порядок — вынести мусор, освободить холодильник, если он будет отключен, оставьте раковину чистой;
- позаботиться о питомцах и растениях — попросите кого-то из близких или соседей, кто присмотрит за ними на время отсутствия;
- связаться с соседями — оставьте им свой контактный номер и данные доверенного лица на случай экстренной ситуации, например, коммунальной аварии.
Следуя советам можно спокойно наслаждаться отпуском, не беспокоясь о пустующей квартире.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.
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