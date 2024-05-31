Жителям Подмосковья рассказали, как экономить на услугах ЖКУ

Жителям Подмосковья рассказали о способах экономии на коммунальных платежах во время отпуска, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Условие для перерасчета платы

Если Вы живете на даче, уехали в отпуск или командировку, можно сэкономить на оплате коммунальных услуг. Перерасчет делается, если один или несколько зарегистрированных в квартире жильцов отсутствуют более пяти календарных дней подряд.

По каким услугам делается перерасчет?

обращение с ТКО;

холодное и горячее водоснабжение;

водоотведение;

электроснабжение;

газоснабжение.

По этим услугам, исключая обращение с ТКО, перерасчет делается при условии отсутствия индивидуальных счетчиков и технической невозможности их установки.

По каким услугам перерасчет не делается?

При временном отсутствии перерасчет не выполняется за отопление, содержание жилого помещения и услуги на общедомовые нужды (ОДН).

Как подать заявление на перерасчет

Заявление в управляющую организацию или в МосОблЕИРЦ можно подать до отъезда или не позднее 30 дней после возвращения, приложив документы, подтверждающие продолжительность отсутствия.

Это могут быть копия командировочного удостоверения, справка о нахождении на лечении, ж/д или авиа билеты, счета за проживание в гостинице, справка из садового товарищества и т. д. Документы должны подтверждать факт и срок отсутствия, быть подписаны (за исключением проездных билетов) и заверены печатью, иметь регистрационный номер и дату выдачи.

При отсутствии счетчика также может понадобиться акт о технической невозможности его установки. Такой акт можно получить в управляющей или ресурсоснабжающей организации.

Если в квартире установлены счетчики

Чтобы не переплачивать за время отсутствия, достаточно передать показания счетчиков. При нулевом расходе и начисления будут нулевыми.

Будьте внимательны! Передавать нужно не нули, а текущие показания счетчика.

Передать показания можно:

на сайте МосОблЕИРЦ через чат-бот или по кнопке «Передать показания онлайн»;

через личный кабинет и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

в любом клиентском офисе расчетного центра;

по телефону контактного центра 8 (499) 444-01-00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.