Жителям Подмосковья рассказали, как экономить на услугах ЖКУ
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Жителям Подмосковья рассказали о способах экономии на коммунальных платежах во время отпуска, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
Условие для перерасчета платы
Если Вы живете на даче, уехали в отпуск или командировку, можно сэкономить на оплате коммунальных услуг. Перерасчет делается, если один или несколько зарегистрированных в квартире жильцов отсутствуют более пяти календарных дней подряд.
По каким услугам делается перерасчет?
- обращение с ТКО;
- холодное и горячее водоснабжение;
- водоотведение;
- электроснабжение;
- газоснабжение.
По этим услугам, исключая обращение с ТКО, перерасчет делается при условии отсутствия индивидуальных счетчиков и технической невозможности их установки.
По каким услугам перерасчет не делается?
При временном отсутствии перерасчет не выполняется за отопление, содержание жилого помещения и услуги на общедомовые нужды (ОДН).
Как подать заявление на перерасчет
Заявление в управляющую организацию или в МосОблЕИРЦ можно подать до отъезда или не позднее 30 дней после возвращения, приложив документы, подтверждающие продолжительность отсутствия.
Это могут быть копия командировочного удостоверения, справка о нахождении на лечении, ж/д или авиа билеты, счета за проживание в гостинице, справка из садового товарищества и т. д. Документы должны подтверждать факт и срок отсутствия, быть подписаны (за исключением проездных билетов) и заверены печатью, иметь регистрационный номер и дату выдачи.
При отсутствии счетчика также может понадобиться акт о технической невозможности его установки. Такой акт можно получить в управляющей или ресурсоснабжающей организации.
Если в квартире установлены счетчики
Чтобы не переплачивать за время отсутствия, достаточно передать показания счетчиков. При нулевом расходе и начисления будут нулевыми.
Будьте внимательны! Передавать нужно не нули, а текущие показания счетчика.
Передать показания можно:
на сайте МосОблЕИРЦ через чат-бот или по кнопке «Передать показания онлайн»;
через личный кабинет и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн»;
в любом клиентском офисе расчетного центра;
по телефону контактного центра 8 (499) 444-01-00.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.