Жителям Подмосковья озвучили факты о краткосрочной программе капремонта

сегодня в 11:30

Фонд капитального ремонта Московской области, работающий под управлением министерства ЖКХ региона, разъясняет жителям Подмосковья, как формируется краткосрочная программа капремонта многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Процесс начинается на муниципальном уровне, где органы местного самоуправления (администрации городского округа), исходя из данных от управляющих организации и общих собраний собственников, формируют муниципальные планы. Такие проекты включают адресный перечень, сроки, виды, объем работ.

Затем муниципальный план направляется в региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства, где на основании первичного документа готовится непосредственно краткосрочная региональная программа, которая утверждается правительством Московской области. Такой план разрабатывается сроком на 3 года.

Ознакомиться с адресной программой капремонта МКД можно на интерактивной карте фонда капитального ремонта Подмосковья по ссылке фонда по ссылке.

Фонд капитального ремонта Московской области ежедневно работает над улучшением качества жизни в тысячах домов региона, обеспечивая своевременное выполнение ремонтных и восстановительных работ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.