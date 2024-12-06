Жителям Подмосковья озвучили этапы организации общего собрания собственников

Фонд капитального ремонта Московской области напоминает жителям региона о важности общего собрания собственников многоквартирных домов. Это эффективное управление общим имуществом путем обсуждения и принятия решений по задачам, поставленным на голосование. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.