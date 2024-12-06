Жителям Подмосковья озвучили этапы организации общего собрания собственников

ЖКХ

Фото - © Министерство ЖКХ Московской области

Фонд капитального ремонта Московской области напоминает жителям региона о важности общего собрания собственников многоквартирных домов. Это эффективное управление общим имуществом путем обсуждения и принятия решений по задачам, поставленным на голосование. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В рамках повестки ОСС могут решаться вопросы, предусмотренные ч. 2 ст. 44 ЖК РФ:

  • о реконструкции МКД, строительстве хозяйственных построек, капитальном ремонте;
  • о пределах использования земельного участка;
  • об использовании общего имущества дома третьими лицами;
  • о выборе способа управления.

Этапы подготовки и проведения общего собрания собственников:

  • организация инициативной группы активных собственников;
  • обсуждение вопросов с собственниками;
  • составление реестра собственников помещений в доме;
  • получение в управляющей организации перечня общего имущества собственников в доме и копии протоколов предыдущих ОСС;
  • проработка повестки вопросов общего собрания;
  • разработка положения о совете дома;
  • решение вопроса об источниках финансирования;
  • подготовка сообщения о проведении ОСС;
  • выбор времени и места проведения собрания;
  • оповещение собственников за 10 дней;
  • проведение собрания с необходимым процентом голосов (кворумом);
  • подготовка всех необходимых документов;
  • передача документов в орган жилищного надзора.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.