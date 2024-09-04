Жителям Подмосковья объяснили, как разобраться в начислениях за услуги ЖКХ

МосОблЕИРЦ дал жителям Подмосковья советы, как разобраться в платежном документе за коммунальные услуги. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

В условиях роста количества вопросов по начислениям за коммунальные услуги МосОблЕИРЦ напоминает жителям Московской области, что платежный документ предоставляет полную информацию для понимания всех начислений. Таблица с расчетами в документе включает данные о потраченных ресурсах, примененных тарифах, а также наличие долгов или переплат. Если в расчетах произошли изменения, например, перерасчет платы в связи с перебоями в поставке ресурсов, это будет указано под таблицей с расчетами в отдельном сообщении.

Что делать, если остались вопросы?

Если после изучения документа остались вопросы, жителям доступны несколько способов получить консультацию:

Посетить клиентские офисы МосОблЕИРЦ

Позвонить в контактный центр по телефону: 8(499)444-01-00.

Отправить обращение на почту office@mosobleirc.ru

Использовать Личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ.

Как самостоятельно разобраться в расчетах?

Начисления за коммунальные услуги зависят от двух главных факторов: тарифа и объема потребления. Тарифы устанавливаются Комитетом по ценам и тарифам Московской области для каждого поставщика, а объем потребления рассчитывается по показаниям приборов учета или по нормативу.

Особое внимание следует обратить на размеры взносов за капитальный ремонт, плату за содержание жилого помещения и вывоз мусора — они зависят от площади помещения. При расчетах по нормативу плата за воду, электроэнергию и газ начисляется исходя из количества жителей.

Для более детального изучения начислений жители могут воспользоваться разделом «Умная платежка» личного кабинета МосОблЕИРЦ.

Пример расчета платы за холодное водоснабжение

Если показания счетчика составляют 4 куб. м, при тарифе 51,66 рубля, сумма к оплате будет равна 206,64 рубля. В случае, если показания не переданы, начисления производятся по среднемесячному расходу за период не менее 6 месяцев. Через три месяца вместо среднемесячного значения применяется норматив, который зависит от характеристик дома. Если норматив 7,56 куб. м на человека, то на семью из 5 человек плата составит: 7,56×5×51, 66 = 1 952,7 рубля.

Чтобы узнать больше о начислениях, тарифах и нормативах, жители могут посетить портал Твой Домовой.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.