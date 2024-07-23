Жителям Подмосковья объяснили, что делать при заливе квартиры и как выявить виновных

Каждый владелец жилья может столкнуться с проблемой залива квартиры. Незакрытый кран, лопнувшая труба или прохудившаяся крыша могут привести к многомиллионным убыткам как для потерпевшего, так и для виновника потопа. Чтобы минимизировать последствия, важно знать, как правильно действовать в такой ситуации, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Министерство ЖКХ Московской области рекомендует придерживаться следующих шагов:

Отключите электричество на вводе в квартиру, чтобы избежать удара током, короткого замыкания и повреждения бытовой техники.

Вызовите аварийную службу. Сантехники перекроют воду в стояке или подъезде и устранят причину аварии. Телефон местной диспетчерской можно найти на информационном стенде дома или в квитанции МосОблЕИРЦ. Направить заявку онлайн можно через портал единой диспетчерской службы Московской области

Сообщите соседям, выясните причину и как можно быстрее остановите течь.

Сделайте фото протечек и повреждений.

Потребуйте от управляющей организации составления акта о заливе в течение 12 часов с момента обращения. Акт должен содержать адрес квартиры, возможную причину и дату залива, перечень повреждений. Документ подписывается представителем управляющей компании и потерпевшим. Если виновники аварии — соседи или управляющая компания — не явились, акт могут составить и подписать потерпевший и свидетели.

Если виновник залива — управляющая компания, необходимо обратиться к ним. Согласно постановлению правительства РФ от 13.08.2006 № 491, общедомовое имущество должно содержаться в состоянии, обеспечивающем безопасность и сохранность имущества. В течение месяца после аварии управляющая компания должна ответить на обращение жителей, предложить ремонт или компенсацию ущерба. В случае бездействия управляющей компании, можно подать жалобу в министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области (на сайте которого в разделе территориальные отделы указаны адреса и телефоны) или в суд.

Если в заливе виноват сосед или вы сами, урегулировать вопрос компенсации можно через переговоры или суд. Проблему будет значительно проще решить, если квартира застрахована.

Клиенты МосОблЕИРЦ могут страховать жилье, оплачивая квитанции за ЖКУ. Услуга «Добровольное страхование» позволяет получать денежные выплаты при заливе, пожаре, взрыве или стихийных бедствиях. Для этого достаточно оплатить счет в размере, указанном в поле «Итого к оплате за все услуги счета с учетом добровольного страхования». Услуга не обязательна к оплате, долг по ней не начисляется. Страховка действует один календарный месяц, и для ее непрерывного действия необходимо оплачивать услугу регулярно.

Для обращения в страховую компанию необходимо в течение трех дней после залива подать заявление. Размер ежемесячного страхового взноса зависит от площади квартиры и условий страховой компании, с которой заключен договор. Подробную информацию можно найти на сайте МосОблЕИРЦ в разделе «Добровольное страхование».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.