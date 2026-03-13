Жителям Подмосковья напомнили оплатить ЖКУ до 15 марта

Жителям Подмосковья необходимо оплатить коммунальные услуги за февраль до 15 марта с учетом изменений в законодательстве. Своевременный платеж позволит избежать пеней и сохранить право на льготы, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственного жилищного надзора Московской области.

В Едином расчетном центре Московской области напомнили, что период оплаты коммунальных услуг за февраль завершается 15 марта. При нарушении срока начисляются пени, а также может быть утрачено право на получение отдельных мер поддержки.

Право на льготы имеют многодетные семьи, пенсионеры, ветераны, инвалиды и другие категории граждан. Субсидия предоставляется жителям региона, если расходы на коммунальные услуги превышают 22% совокупного дохода семьи и отсутствует задолженность.

Оплатить счета без комиссии можно через систему быстрых платежей: в личном кабинете и по кнопке моментальной оплаты на сайте мособлеирц.рф, в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», а также через бот МосОблЕИРЦ в приложении МАХ. Кроме того, платежи принимаются в терминалах, онлайн-сервисах и отделениях банков и в клиентских офисах расчетного центра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.