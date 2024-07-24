Жителям Подмосковья напомнили о том, как избежать коротких замыканий проводки

Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы обращают внимание граждан на то, что электрический ток часто связан с возникновением пожаров в домах, из-за которого имущество и люди могут сильно пострадать. Чтобы не допустить трагедий, специалисты напоминают домовладельцам о требованиях пожарной безопасности в быту. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Начальник территориального управления № 9 ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Жукин рассказал, что нередко короткое замыкание становится причиной появления возгораний, поэтому гражданам нужно помнить о необходимой осторожности и правилах эксплуатации электроприборов.

«Огнеборцы объясняют, что короткое замыкание может возникнуть из-за нарушения изоляции в электропроводах и кабелях, перенапряжения или механического повреждения. Работники подразделений уточняют, что в таких случаях за короткий промежуток времени выделяется большое количество тепла в проводниках, из-за чего изоляция начинает гореть, а затем возникает и сам пожар. Специалисты подчеркивают, что не допустить трагедии можно, но следует выполнять простые правила: работу по монтажу электропроводки следует доверять профессионалам; нельзя одновременно включать несколько мощных потребителей электроэнергии (чайник, электрообогреватель и тому подобное), чтобы не допустить перегрузку электросети; не стоит оставлять без присмотра включенные электроприборы или доверять их детям; нельзя использовать сломанную электротехнику; не следует прокладывать кабель удлинителя под коврами или через дверные пороги», — пояснил Сергей Жукин.

Начальник теруправления добавил, что если есть сомнения в исправности электроприбора или розетки, то лучше не пользоваться ими. Нужно также помнить о том, что нагревание вилок и розеток, потрескивание, уменьшение яркости освещения в комнате — это признаки неисправности электропроводки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.