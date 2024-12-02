Жителям Подмосковья напомнили о сроках передачи показаний приборов учета в декабре

В декабре жители Подмосковья получат два платежных документа — за ноябрь и декабрь, в связи с чем изменятся сроки приема показаний приборов учета. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Прием показаний счетчиков воды и тепла в большинстве городских округов начался 1 декабря. В зависимости от территории и управляющей организации сроки передачи данных могут отличаться. Посмотреть декабрьский график приема показаний можно здесь. Информация о сроках приема показаний также указана в личном кабинете клиента МосОблЕИРЦ в разделе «Счетчики».

Жителям домов, где поставщиком электроэнергии является АО «Мосэнергосбыт» и услуга включена в состав единого платежного документа, передать показания приборов учета электроэнергии рекомендуется с 15 до 18 декабря включительно, в городских округах Клин, Королев, Щелково, Дубна — с 15 до 22 декабря.

Если поставщиком электроэнергии является управляющая организация, уточнить сроки передачи данных счетчиков можно в УК.

В случае передачи показаний позднее рекомендованных сроков плата за декабрь будет рассчитана исходя из среднемесячного потребления. В январе 2025 года с учетом переданных данных плата за декабрь будет пересчитана исходя из фактических объемов потребления.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.