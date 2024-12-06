Жителям Подмосковья напомнили о сроках оплаты коммунальных услуг за ноябрь

В преддверии новогодних праздников жители Подмосковья получат два платежных документа — за ноябрь и декабрь. Счета за ноябрь рекомендуется оплатить до 12 декабря. Оплаты, произведенные позднее, будут учтены в январе, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Как оплатить коммунальные услуги без комиссии:

в личном кабинете,

в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»,

по кнопке «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте расчетного центра,

в клиентских офисах расчетного центра.

Шанс выиграть 3 999 рублей получит каждый, кто полностью оплатит коммунальные услуги до 27 декабря через личный кабинет или мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». Подробнее об акции «Выигрывай с умной платежкой» можно узнать ЗДЕСЬ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.