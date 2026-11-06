Жителям Подмосковья напомнили, как заказать вывоз строительных отходов

Жители Московской области могут заказать платный вывоз строительных отходов по телефону 122 или через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для оформления заявки по телефону нужно позвонить на номер 122 с территории Московской области и выбрать добавочный номер 7. Цифровой помощник поможет оформить вывоз строительных отходов. Он уже обработал более 18,5 тыс. звонков и оформил свыше 1,4 тыс. заявок.

Подать заявку также можно через сервис «Вывоз строительных отходов» на региональном портале госуслуг. Для этого необходимо заполнить онлайн-форму. Специалисты свяжутся с заявителем в день подачи заявления, чтобы уточнить дату вывоза. Онлайн-сервисом воспользовались более 700 раз.

Вывоз строительных отходов осуществляется на платной основе.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что каждый человек должен понимать алгоритм вывоза строительных отходов.

«Вы знаете, что мы реализуем большую программу по внедрению системы, которая позволит нам не сразу, а если будем действовать системно, последовательно обеспечить вывоз стройотходов от физических лиц, ну и от юридических, конечно. Каждый человек должен понимать алгоритм заказа техники или места, где можно, соответственно, складировать, утилизировать стройотходы. Это ремонт, это стройка, это разные другие ситуации», — сказал Воробьев.