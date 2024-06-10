Жителям Подмосковья напомнили, как оплачивать жилищно-коммунальные услуги с выгодой

«Регулярная и своевременная оплата ЖКУ — это наши комфорт и удобство, это отсутствие переплат за счет пеней и штрафов. Абсолютное большинство жителей Подмосковья аккуратны и дисциплинированны в своих платежах», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

В июне у клиентов МосОблЕИРЦ есть шанс выиграть 3 999 рублей при оплате счета через Систему быстрых платежей. Сумма оплаты должна быть не меньше суммы, указанной в квитанции в графе «Итого к оплате». Подробнее ознакомиться с условиями акции можно здесь.

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев