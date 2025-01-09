Жителям Лыткарина напомнили, где принимают вторичные ресурсы на переработку

ЖКХ

Фото - © Пресс-служба Администрации г.о. Лыткарино

В городском округе Лыткарино установлено несколько пунктов приемов вторсырья для переработки. Каждый из них относится к отдельной категории: баки для текстиля, экопункты для алюминия и пластика, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сдать одежду для переработки можно по следующим адресам:

  • Квартал 1, д. 10 (пункт Wildberries),
  • Квартал 3а, д. 24 (пункт Wildberries),
  • ул. Лесная, д. 1 (пункт Wildberries),
  • ул. Парковая, д. 2 (автозаправочная станция),
  • ул. Парковая, д. 2 (ТЦ «Весна»),
  • ул. Советская, д. 14б (рынок Актюбинск-525),
  • ул. Степана Степанова, д. 4.

Сдать на переработку ПЭТ и алюминий можно по адресам:

  • ул. Парковая, д. 5 (автозаправочная станция),
  • ул. Парковая, д. 2 (ТЦ «Весна),
  • ул. Ленина, д. 2Б (ТЦ «Ассортида»).

Также в 2025 году на территории города установят 30 новых пунктов сбора.

В Лыткарине открыт пункт приема вторичного сырья «Мегабак». Он расположен по адресу: Тураевское шоссе, поворот на НИЦ ЦИАМ.

В 2019 году губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение запустить в регионе проект «Мегабак». Его цель — избавиться от завалов крупногабаритных отходов на общедомовых контейнерных площадках, а также увеличить долю вторичной переработки.