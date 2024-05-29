Жителям Каширы напомнили правила использования бункеров на контейнерных площадках

Борьба с навалами мусора продолжает вестись в городском округе Кашира. Там устанавливают вместительные бункеры на контейнерных площадках.

Очередной бак для сбора крупногабаритных отходов установили на улице 8 марта в Кашире-2, чуть ниже храма во имя святых Петра и Февронии, рядом с поворотом в деревню Хитровка.

На бункер нанесена информация о том, для какого мусора он предназначен. Это бытовая техника и сантехника, а также мебель. Еще не все жители ознакомились с правилами, и в бункере можно заметить смет и ветки деревьев.

«В городском округе Кашира установлены три новые контейнерные площадки, а по двум улицам поставили бункеры. Напоминаем, что контейнеры должны использоваться строго по назначению — для сбора твердых бытовых отходов. Крупногабаритный мусор необходимо складировать в отведённый для него бак», — рассказала главный аналитик отдела коммунальной инфраструктуры управления ЖКХ администрации городского округа Кашира Нина Колупаева.

В случае нарушения правил утилизации горожанам грозит штраф до 3 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.