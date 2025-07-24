Жителям Химок помогают установить приложение для голосования собственников жилья

Представители управляющих компаний и территориальных управлений провели обход дома № 23 на улице Маяковского в Химках. Специалисты рассказали горожанам о преимуществах электронного голосования по вопросам управления домом в электронном формате. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Собственники жилья могут провести собрание и решить любые вопросы онлайн — от установки приборов учета до капитального ремонта.

«Мы начали знакомить жителей с преимуществами онлайн-голосования. Уже пообщались с жителями дома № 23 на улице Маяковского. В течение ближайшего времени расскажем об удобстве онлайн-формата горожанам и по другим адресам», — рассказал представитель управляющей компании Леонардо Киспи.

Электронное голосование сокращает время для принятие важных решений: капитальный и текущий ремонт дома, благоустройство двора, смена управляющей организации, утверждение тарифа, установка общедомовых приборов учета.

При электронном протоколе заявку рассматривают в течение 5 дней, а при бумажном — 40. Также в онлайн-формате внесение в реестр происходит без дополнительной проверки — не требуются поквартирные обходы, заявления жителей о подтверждении собраний. Участвовать в голосовании также можно на сайте ГИС ЖКХ или через МФЦ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.

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