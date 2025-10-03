Жители Подмосковья теперь могут защитить ценные почтовые отправления онлайн

Теперь клиентам компании не нужно заполнять форму в почтовом отделении, это можно сделать заранее на сайте Почты. При этом электронная опись вложения будет обладать такой же юридической значимостью, как и бланк.

«Теперь наши клиенты могут заранее составить опись содержимого своего ценного письма или посылки прямо на сайте Почты. Такой электронный перечень будет иметь полную юридическую силу, как и обычный бумажный, заполненный в отделении. Благодаря этому нововведению оформление ценных отправлений станет гораздо удобнее и быстрее», — отметил директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России» Антон Нечаев.

Опись вложения необходима в том случае, если важно официально подтвердить содержимое письма или посылки, а также для фиксирования передачи конкретных бумаг адресату (налоговой, суду и др.). Отправитель должен указать все пересылаемые предметы, их количество и оценочную стоимость каждой вещи в полных рублях. Электронная опись вложения позволяет значительно сократить время оформления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.