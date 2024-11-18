Жители Подмосковья получат коммунальные бонусы за каждый вход в личный кабинет

В Подмосковье стартовала неделя свободного доступа к программе «Коммунальный бонус». До 24 ноября включительно при каждом входе в личный кабинет на сайте расчетного центра или в мобильное приложение « МосОблЕИРЦ Онлайн » можно получать купоны на подарки и скидки. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

С коммунальными бонусами есть возможность с выгодой приобрести подарки к Новому году, подготовиться к ЕГЭ, получить новую профессию и отравиться в путешествие. В ноябре на странице программы — более 140 интересных предложений: онлайн-гипермаркеты и образование, одежда и обувь, красота и здоровье, бытовая техника и многое другое.

Чтобы получить бонусы нужно:

в личном кабинете зайдите в раздел «Онлайн-помощник», затем — «Бонусы и акции» — «Коммунальные бонусы всем пользователям личного кабинета»;

выберите любое количество бонусов;

применить бонусы при оформлении покупки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.