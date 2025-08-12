сегодня в 16:29

Жители Подмосковья могут подать заявку на подключение к газу через карту Мособлгаза

Жители Подмосковья могут газифицировать дом в Московской области в три простых шага, которые нужно пройти с помощью интерактивной карты газификации . Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Для этого необходимо:

указать полный адрес: вам будет предложен оптимальный способ подключения с учетом действующих региональных программ газификации;

рассчитать онлайн примерную стоимость работ и узнать, есть ли возможность провести газ на льготных условиях;

на карте подать заявку на подключение к централизованному газоснабжению и отслеживать статус заявки в «Личном кабинете клиента».

Подключение в рамках соцгазификации возможно только при условии, что домовладение зарегистрировано.

Для регистрации жилого дома необходимо подать в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области правоустанавливающие документы на землю, декларацию и технический план на объект недвижимости, которые Вы можете заказать дистанционно по ссылке.

Через интерактивную карту можно также подать заявку на включение негазифицированного населенного пункта или СНТ в губернаторскую программу «Развитие газификации в Московской области до 2035 года».

Для этого населенный пункт должен соответствовать критериям:

в нем прописаны не менее 30 жителей;

капитальные затраты на газификацию населенного пункта в расчете на одного человека не должны превышать 450 тыс. рублей.

Всего в этом году Мособлгаз газифицирует 70 населенных пунктов, подключить дома к газу смогут 9,3 тыс. жителей Подмосковья.

Губернаторская программа газификации действует в регионе 20 лет. За это время Мособлгаз газифицировал более 900 населенных пунктов Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.